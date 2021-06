Traditie doorbroken: olympiërs krijgen geen condooms tijdens Spelen

Seks tijdens de Olympische Spelen? De organisatie van Tokio 2020 ziet het liever niet gebeuren. Daarom worden er geen condooms uitgedeeld tijdens het evenement, maar krijgen atleten er in totaal ruim 150.000 om mee naar huis te nemen als ze Japan verlaten.

Sinds de Spelen van Seoul in 1988 is het traditie om veel condooms uit te delen in het olympisch dorp, om aandacht te vragen voor hiv en aids. Nu zit dat anders, omdat er strenge regels gelden vanwege de coronapandemie.

Buitenlandse toeschouwers zijn al niet welkom deze Spelen en mensen die wél komen kijken, wordt gevraagd om te klappen in plaats van te zingen of schreeuwen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Eten mag ook niet samen

Samen eten zit er voor de atleten ook niet in. Het oorspronkelijke plan was om de bewoners van het Olympisch Dorp in grote eethallen, waar zo'n 4500 mensen in passen, te laten dineren. In plaats daarvan is het verzoek aan sporters en hun entourage om in hun eentje te eten, afstand te houden van anderen en hun plek achteraf schoon te maken.

"We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat er een uitbraak komt", zegt Nobuhiko Okabe, een van de corona-adviseurs voor de Spelen, tegen persbureau AP. "We hebben de medewerking nodig van alle atleten en delegaties om dat voor elkaar te krijgen."

Deelnemers aan de Spelen riskeren forse straffen als ze de regels overtreden. Die variëren van boetes tot diskwalificatie en uitzetting uit Japan.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité is 80 procent van de atleten aan het begin van de Spelen ingeënt. Door de pandemie werd het evenement een jaar uitgesteld. De 32ste Olympische Spelen gaan van start op 23 juli.