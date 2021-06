Echteld stoomde Ramsey klaar voor EK: 'De liefde straalt ervan af bij Wales'

De lijst met landen waar hij zich als fysiotherapeut ontfermde over de spelers van het nationale elftal is aanzienlijk. Wie gewerkt heeft in Nederland, Nigeria, Curaçao en Kameroen komt niet gauw voor een verrassing te staan, lijkt het. Toch kijkt Leo Echteld tijdens Euro 2020 zijn ogen uit als hij zich laat omringen door de spelers van Wales. "Zo plezierig als het er daar onderling aan toe gaat, dat heb ik nooit eerder gezien."

Aaron Ramsey is blij en opgelucht nadat hij zijn derde grote kans tegen Turkije wel benut heeft. - Reuters

Echteld (51) wist dat hij aan een bijzondere opdracht begon toen hem en zijn Fysiomed-team drie maanden geleden werd gevraagd sterspeler Aaron Ramsey klaar te stomen voor het EK. De middenvelder van Juventus kampte al geruime tijd met een bovenbeenblessure en speelde vaker niet dan wel. De opdracht was om hem binnen drie maanden wedstrijdfit te krijgen. De Amsterdammer aarzelde geen seconde en stapte op het vliegtuig naar Turijn. In zijn achterhoofd klonken de woorden van inspanningsfysioloog Raymond Verheijen, die hem eerder had gewezen op de bijzondere wijze waarop Wales te werk gaat. "Als je ooit de kans krijgt om te kijken hoe het er daar aan toe gaat, moet je die kans met beide handen aangrijpen, zei hij. Ik moet zeggen: hij heeft volkomen gelijk gekregen." "De manier waarop spelers en staf van Wales met elkaar omgaan is echt heel bijzonder. Natuurlijk is er sprake van een hiërarchische verhouding op basis van prestaties. Maar die Welshmen zijn zó begaan met hun land en het nationale elftal, dat alles moet wijken voor het landsbelang." Hij vervolgt: "Het draait binnen de selectie nooit om 'ik', maar altijd om 'wij.' Er is sprake van een positieve pikorde. Zo'n prettige en professionele sfeer heb ik zelden meegemaakt bij een nationaal elftal. Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop het totale plaatje is georganiseerd een wezenlijk onderdeel is van het succes."

Wales startte het EK, mede dankzij een doelpunt van Ramsey, met 1-1 gelijk tegen Zwitserland en daarna met een 2-0 zege op Turkije. Het duel van zondag, tegen Italië, is van cruciaal belang voor het bereiken van de achtste finales. Een onmogelijke opdracht is dat zeker niet. Wie kijkt naar de historie van Wales, weet dat de ploeg niet vaak op een groot internationaal titeltoernooi staat. Verschijnen de Welshmen evenwel ten tonele, dan is spektakel gegarandeerd.

De selectie van Wales op het trainingsveld, in het midden Gareth Bale - AFP

Het WK voetbal van 1958 was het enige mondiale toernooi waar Wales zich voor plaatste. In Zweden schopte de ploeg het tot de kwartfinale, waar het met 1-0 verloor van de latere wereldkampioen Brazilië. Op het Europese podium trad Wales één maal eerder aan. In 2016 liet Gareth Bale zien waarom hij drie jaar eerder voor een recordbedrag van 100 miljoen euro was getransfereerd van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Aan zijn hand schopte de ploeg het tot de halve finales. Opnieuw werd het gestuit door de latere kampioen van het toernooi, Portugal in dit geval.

Gareth Bale - AFP