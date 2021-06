Aanvallers in Formule 1 kennen hun plek: achter Verstappen en Hamilton

WK-leider Max Verstappen, regerend kampioen Lewis Hamilton en hun teams Red Bull Racing en Mercedes spelen dit Formule 1-seizoen de hoofdrol. Hun adjudanten Sergio Pérez en Valtteri Bottas vervullen een bijrol, maar daarachter gebeurt genoeg om op te letten. In Frankrijk wordt zondagmiddag de zevende grand prix van het jaar gereden, bijna een derde van het seizoen zit erop. Tijd voor een tussenbalans met vier aanvallende middenvelders en hun renstallen. Voldoen ze aan hun eigen verwachtingen en kloppen hun voorspellingen?

Quote Ik verwacht dat er geen voorhoede en middenmoot meer is. Alles zal in elkaar schuiven. McLaren-coureur Lando Norris (27 maart)

McLaren-coureur Lando Norris is de revelatie van de eerste zes races. De 21-jarige Brit pakte in alle grand prixs punten en stond al twee keer op het podium. Toch was zijn seizoenprognose iets te rooskleurig. Verstappen en Hamilton zijn en blijven een maat te groot en in de pijlsnelle RB16B is ook Verstappens teamgenoot Sergio Pérez niet bij te benen. Norris' prestaties krijgen extra glans doordat hij zijn hoog aangeschreven teamgenoot Daniel Ricciardo declasseert. "Daniel is bloedsnel als een auto hem ligt, maar hij is nog zoekende. Hij voelt zich nog niet comfortabel en vertrouwen is cruciaal om in de Formule 1 te presteren", zegt Norris. Meer tijd Hij verwacht dat de Australiër simpelweg wat meer tijd nodig heeft. "De McLaren is geen gemakkelijke auto. Het is al mijn derde jaar hier en Daniel komt net binnen." Norris heeft het tijdens de races vooral aan de stok met Ferrari. Oranje en rood zijn aan elkaar gewaagd. "Ferrari is veel sterker dan vorig jaar, vooral op zaterdag", analyseert Norris. "In kwalificatie zijn ze ijzersterk, die polepositions van Leclerc in Monaco en Bakoe waren geen toevalstreffers. Op zondag zijn wij vaak beter. Het is zaak dat zo te houden."

Quote Nog een dramatisch en teleurstellend seizoen kan en mag niet. Wij willen excellentie uitstralen en toonaangevend zijn. Ferrari-teambaas Mattia Binotto (27 februari)

Ferrari is nog geen winnende, laat staan dominante machine, maar de opmars van de Italianen is onmiskenbaar. Ruim achter Red Bull en Mercedes staat Ferrari derde in het WK voor constructeurs, pal voor McLaren. Maar slecht nieuws is er ook: de Scuderia zal de SF21 niet verder ontwikkelen. Het team zet alles op 2022 en zal dit seizoen geen grote sprongen meer maken. "Onze resultaten ogen rooskleurig, maar het beeld is een beetje vertekend door de stratenraces in Bakoe en Monaco. Onze auto is goed op circuits met langzame bochten", zegt Charles Leclerc, vijfde in de WK-stand.

"De komende maanden racen we weer op normale circuits en dat betekent waarschijnlijk dat we weer gaan vechten met McLaren. Red Bull en Mercedes zijn op normale banen waarschijnlijk niet te pakken, maar ik hoop dat ik het verkeerd zie."

Quote Als ik niet meer hongerig was, zou ik niet aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen. Races winnen is nu nog iets te ambitieus, maar we gaan er wel op mikken. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel (3 maart)

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel genoot in Azerbeidzjan door de klapband van Verstappen en Hamiltons uitglijder van een verrassende champagnedouche. Na tropenjaren en een gedwongen vertrek bij Ferrari voelde de tweede plaats in Bakoe als een bevrijding. "Het was zo lang geleden. Heerlijk om weer op het podium te staan. We hebben een bescheiden feestje gevierd, hoewel dat in covid-tijd lastig is."

Ook in Monaco maakte Vettel indruk door als vijfde te finishen, maar de 33-jarige Duitser is niet optimistisch over de rest van het seizoen. "Stratencircuits maskeren de problemen van onze auto. Op normale banen wordt het een lastig verhaal. De auto is niet goed genoeg. We gaan weer met beide benen op de grond staan."

Quote Ik denk dat Lewis opnieuw favoriet is, maar Verstappen is een uitdager en heeft een echte vechtersmentaliteit. De fans krijgen een prachtjaar. Alpine-coureur Fernando Alonso, (28 maart)

Tweevoudig wereldkampioen Alonso zag het goed: het seizoen draait om Sir Lewis en gedoodverfde troonopvolger Verstappen. Alonso geniet van de pittige duels. "Max valt aan, met het mes tussen de tanden. Hij is agressief en hongerig." "Lewis heeft ervaring, is sluw en weet hoe je een titel veiligstelt. Dat kan de doorslag geven. Hun strijd is precies wat de Formule 1 nodig had." Zelf speelt Alonso sinds zijn terugkeer in de koningsklasse een vrij kleurloze bijrol. "Het is niet makkelijk, maar dat wist ik. Vooral de banden roepen nog vragen op, maar ik voldoe aan mijn eigen verwachtingen en ben best tevreden. Ik heb nooit gezegd dat ik meteen naar het podium zou rijden."

De Spaanse Formule 1-veteraan reageert licht geïrriteerd als journalisten hem confronteren met zijn nog weinig opzienbarende resultaten. "Ik vind niet dat ik aan het ploeteren ben. Natuurlijk moet ik er meer uit halen. Het team werkt keihard. Er zit nog veel in het vat en we knokken door tot december."