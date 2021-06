Weer noodweer: appartementen Waddinxveen ontruimd, minitornado in België

Ook in Kerkrade stonden straten blank, door een wolkbreuk.

In Den Haag rukte de brandweer vannacht diverse keren uit. Verschillende woningen en kelderboxen kwamen vol te staan met water. Onder viaduct De Put bij de Vaillantlaan lag zo veel water dat de weg tijdelijk werd afgesloten, waarna een speciaal bedrijf de putten kwam doorspoelen.

Voorlopig mag het pand niet betreden worden, omdat de situatie te onveilig is, schrijft de Veiligheidsregio Hollands-Midden . De eigenaar moet er nu voor zorgen dat alles weer in orde komt.

Het water stroomde volgens de brandweer bij een bewoner op de derde verdieping uit de plafondlampen. Daarna drong het water steeds dieper het gebouw binnen, waarna werd besloten om de stroom eraf te halen en alle bewoners te evacueren. Bewoners wordt gevraagd onderdak te zoeken bij familie en vrienden. De gemeente heeft voor de eerste nacht wel een hotel geregeld in Gouda.

Op meerdere plekken in het land is opnieuw overlast ontstaan door noodweer, gisteravond en vannacht. In Waddinxveen is een appartementencomplex met 54 woningen ontruimd. Rond 00.45 uur ontstond daar een lekkage.

Vrijdagavond was er ook al sprake van noodweer: zo zijn zeker zes huizen onbewoonbaar geraakt in Leersum en werden duizenden bomen verwoest. Vermoedelijk kwam dat door een valwind. In Noord-Holland viel vrijdag een enorme hoeveelheid regen.

Minitornado bij de zuiderburen

In België sloeg het noodweer gisteravond en vannacht hard toe. In Beauraing in de provincie Namen, bij de Franse grens, werd het overdekte terras van een café helemaal weggeblazen door een minitornado. Zeventien mensen raakten lichtgewond. Zeker vijftig gebouwen raakten beschadigd en veel bomen waaiden om. Een ooggetuige zegt dat het op een apocalyps leek.

In de dorpen Eprave en Mont-Gauthier werden enkele daken weggeblazen. In Laloux raakte het dak van de kerk beschadigd. Het noodweer trok daarna verder naar de provincie Oost-Vlaanderen, waar straten onder water liepen en zelfs een modderstroom ontstond.