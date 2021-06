Robin Gosens speelde een hoofdrol voor Duitsland tegen Portugal. - AFP

Met een minzaam lachje luisterde hij naar de vraag van verslaggever Bert Maalderink. "Jij bent nu écht een Duitse international hè?" Je ziet hem nadenken, een fractie van een seconde. Hij kiest voor het beleefde antwoord, want zo is Robin Gosens. In vloeiend Nederlands: "Dit was een wedstrijd, die ik nooit zal vergeten. Daar ga ik vandaag en morgen van genieten en dan gaan we Hongarije - hopelijk - verslaan."

Gosens na glansrol tegen Portugal: 'Deze wedstrijd ga ik nooit vergeten' - NOS

De gestelde vraag moet misschien wel begrepen worden met een Oranjebril. In Nederland blijft Gosens toch die jongen die het niet redde bij Vitesse en via FC Dordrecht in de eerste divisie en Heracles Almelo zijn weg naar de top inzette. In zijn voorbeschouwing op Portugal-Duitsland benadrukte verslaggever Joep Schreuder zelfs nog hoeveel druk er op de Duitsers lag na de nederlaag tegen de Fransen en dat "Gosens toch echt geen Philipp Lahm was."

'Duitsland tussen hoop en vrees' - NOS

En dat is niet alles. De gedachte dat Gosens ook voor Oranje had kunnen uitkomen, steekt nog altijd. "Ik voel mij zowel Nederlands als Duits", vertelde Gosens, die een Nederlandse vader en een Duitse moeder heeft, in februari 2020 nog. "Ik ben net over de grens in Duitsland opgegroeid. Aan de ene kant voel ik mij Duits, maar ik heb ook lang in Nederland gevoetbald. Beide dus." Begin februari 2020 reisde verslaggever Jeroen Stekelenburg af naar Bergamo voor een gesprek met potentiële Oranje-internationals Gosens, Marten de Roon en Hans Hateboer. Kort na die ontmoeting sloeg de coronacrisis hard om zich heen, met Bergamo als tragisch epicentrum. Destijds hoopte Gosens nog op een belletje van toenmalig bondscoach Ronald Koeman, maar ook van Joachim Löw. Persoonlijk heb ik nog niets gehoord, van beide kanten niet. Ik denk dat als het zover komt, dat je met je hart moet kiezen. En dan zal er geen goede of slechte keus bestaan", zei hij.

De keuze van Gosens werd nog even uitgesteld, omdat de impact van de coronacrisis een streep had gezet door het internationale voetbal. In maart wist La Gazetto dello Sport echter te melden dat Gosens al bij Die Mannschaft zou hebben gezeten voor het oefenduel met Italië eind maart 2020. Dat debuut kwam er uiteindelijk begin september in het Nations League-duel met Spanje (1-1) en inmiddels staat de teller op negen wedstrijden, waarvan acht als basisspeler. Met PSV'er Philipp Max op zijn plaats leed Duitsland in het najaar een historische 6-0 nederlaag, waarna Joachim Löw aankondigde na het EK te zullen vertrekken.

Robin Gosens in 2014 namens FC Dordrecht tegen Vitesse, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. - Pro Shots

Ook met Gosens in de ploeg ging het niet altijd goed. Bij zijn rentree tegen Noord-Macedonië leed Duitsland een beschamende 2-1 nederlaag. En ook het eerste EK-duel tegen Frankrijk eindigde in een teleurstelling (1-0). In Duitse media werden de messen al geslepen, besefte Gosens. "We wisten dat er heel veel druk op deze wedstrijd zat. Als we deze pot niet zouden winnen, dan zou het heel moeilijk worden om door te gaan." Vergeten wereldgoal Zaterdag ontbolsterde Gosens helemaal tegen Portugal. Het begon met een wereldgoal, die niet eens in de boeken kwam. "Het begon heel goed, of uiteindelijk niet goed omdat hij werd afgekeurd. Maar ik voelde wel meteen dat ik goed in de wedstrijd zat."

Na ruim een uur ging hij met een lichte blessure naar de kant. Maar in die zestig minuten had Gosens met twee assists, tientallen sprints langs de linkerflank en een fraaie treffer genoeg laten zien om te worden uitgeroepen tot Man of the Match. Toen hij de 4-1 in het doel kopte, schreeuwde de Duitse commentator extatisch: "Er macht das Länderspiel seines Lebens". Oftewel: "Hij speelt de interland van zijn leven."

Commentator in extase na 4-1 Gosens: 'Er macht das Länderspiel seines Lebens!' - NOS

Wie Denzel Dumfries tot nu toe de man van het EK vond, zal bij het zien van deze Robin Gosens met de neus op de feiten zijn gedrukt. En dan te bedenken dat er een reële kans was geweest dat Gosens dit EK voor Oranje had gespeeld. Dumfries 'stierend' op de rechterflank en Gosens wervelend op links, alleen de gedachte al boezemt angst in. Maar zo is het dus niet. Want Gosens is Duits international en dat zal hij voorlopig wel even blijven ook.

Bekijk hieronder de samenvatting van Portugal - Duitsland in de tweede speelronde van Groep F.