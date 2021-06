Van Ranst: dubbel gevoel na dood Conings • Olympiër Uganda positief getest in Japan

Tijdens de Olympische Spelen moeten atleten zich aan strikte regels houden op het gebied van hygiëne en gedrag om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen die het olympische dorp betreden wordt gevraagd om 'onnodig fysiek contact' te vermijden. En volgens de organisatie hoort seks daar ook bij.

Daarom is besloten te breken met de traditie om tijdens de spelen condooms uit te delen. Dat is sinds de Spelen van Seoul in 1988 traditie om aandacht te vragen voor hiv en aids. In plaats van dat de atleten de condooms tijdens hun verblijf in Tokio krijgen, liggen er in totaal ruim 150.000 klaar om mee naar huis te nemen als ze Japan verlaten.

Traditie doorbroken: olympiërs krijgen geen condooms tijdens Spelen