Deltavariant leidt tot toename besmettingen Lissabon • Olympiër Uganda positief getest in Japan

De forse toename van het aantal coronabesmettingen in de Portugese hoofdstad Lissabon wordt veroorzaakt door de deltavariant van het coronavirus. Dat zegt het Portugese gezondheidsinstituut. De veel besmettelijkere variant van het virus, die voor het eerst in India werd ontdekt, is inmiddels verantwoordelijk voor 60 procent van de besmettingen in de omgeving.

Gisteren meldde Portugal voor de vierde dag op rij meer dan 1000 nieuwe besmettingen. Daarmee is het land terug op het niveau van eind februari, toen Portugal nog in een lockdown zat.

Dit weekend zijn in Lissabon en omgeving beperkingen vanwege de toename van het aantal besmettingen. De 2,8 miljoen inwoners mogen het gebied alleen verlaten als ze daarvoor een goede reden hebben. Buitenlanders mogen alleen in uitzonderlijke gevallen het gebied in, bijvoorbeeld voor werk, gezondheidsredenen, onderwijs of om naar huis terug te keren. Later wordt besloten of deze maatregel ook de komende weekenden van kracht is.