Dode en gewonde na incident bij Pride-optocht Florida

In Fort Lauderdale, in het zuiden van de Amerikaanse staat Florida, is een pick-up-truck ingereden op bezoekers van een Pride-optocht. Daarbij is volgens de lokale autoriteiten een dode gevallen. Een andere bezoeker raakte gewond.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. Het is daarom nog onduidelijk of er opzet in het spel was of dat sprake is van een ongeluk.

De bestuurder van de pick-up is aangehouden door de politie. Getuigen zeggen tegen lokale media dat hij daarbij zei dat de aanrijding een ongeluk was. De man zou deel hebben uitgemaakt van de parade.

Kort na het incident sprak burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale tegen lokale journalisten echter van een "doelgerichte aanval op de lhbtq-gemeenschap".Dat is dus nog niet bevestigd, de politie van Fort Lauderdale onderzoekt het incident.

Stonewall-rellen

Vanwege de gebeurtenissen is de Pride-optocht in Fort Lauderdale en het nabijgelegen Wilton Manors afgelast. De zogeheten Stonewall Pride Parade is er een jaarlijks terugkerend evenement, als onderdeel van de 'Pride-maand' juni.

In die maand worden de Stonewall-rellen van 1969 herdacht, toen lhbti'ers de straat op gingen om te protesteren tegen intimidatie en discriminatie door de politie. Dat gebeurde na de ontruiming van homobar Stonewall Inn in New York. De protesten worden gezien als het begin van de georganiseerde homo-emancipatiebeweging in de VS.