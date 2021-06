Politie rukt uit voor waterpistolen in Gouda en speelgoedwapens in Breda

In Gouda hielden agenten drie minderjarigen 's avonds onder schot, omdat de kinderen met vuurwapens op voorbijgangers zouden hebben gericht. Achteraf bleek het om zwartgeverfde waterpistooltjes te gaan.

De politie in Gouda en Breda is gisteren uitgerukt voor jongeren die speelgoedwapens bij zich hadden. Er waren meldingen binnengekomen van mensen die dachten dat het om echte wapens ging.

Een getuige had melding gemaakt van een vuurwapen, waarna de jongens van 14 en 15 via surveillancecamera's werden gevolgd. Op die beelden was ook te zien dat er door de jongens werd gevochten, schrijft de politie.

Vanwege de veronderstelde ernst van de wapens gingen de agenten met getrokken wapens op de tieners af. Zij werden gefouilleerd en aangehouden. Pas op het politiebureau werd duidelijk dat er geen sprake was van gevaar.

Aanvalsplan

Eerder op de dag was er een soortgelijke situatie in Breda. Twee jongens van 13 en 14 lagen met bivakmutsen in de bosjes en hadden speelgoedwapens bij zich. Volgens de politie waren de wapens niet te onderscheiden van het echte werk.