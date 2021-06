Jongens met zwartgeverfde waterpistooltjes aangehouden in Gouda

Drie minderjarigen in Gouda zijn gisteravond onder schot gehouden door de politie, omdat ze met vuurwapens op voorbijgangers zouden hebben gericht. Achteraf bleek het om zwartgeverfde waterpistooltjes te gaan.

Een getuige had melding gemaakt van een vuurwapen, waarna de jongens van 14 en 15 via surveillancecamera's werden gevolgd. Via die camerabeelden was ook te zien dat door de jongens werd gevochten, schrijft de politie.

Vanwege de veronderstelde ernst van de wapens gingen de agenten met getrokken wapens op de tieners af. Zij werden gefouilleerd en aangehouden. Pas op het politiebureau werd duidelijk dat er geen sprake was van gevaar.

Domme zet

Het politieteam zegt iedere melding over vuurwapens uiterst serieus te nemen. Door de zwarte verf leek het speelgoed op echte wapens. "Een domme zet die grote gevolgen had kunnen hebben."

De politie maakt zich al langer zorgen over het gebruik van nepwapens door minderjarigen, met name omdat dat kan leiden tot gevaarlijke situaties als de politie zelf een wapen trekt.