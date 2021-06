Eerste proces Kosovotribunaal in Den Haag begint in september

Het eerste proces van het Kosovotribunaal in Den Haag gaat in september van start. De voormalige rebellenleider Salih Mustafa staat dan terecht voor oorlogsmisdaden, waaronder het doden van een gevangene, willekeurige arrestaties en het martelen van opgepakte burgers.

Vorig jaar werd de guerrillaleider al opgepakt en overgebracht naar Den Haag. Op 15 september start daar zijn proces, waarbij ook getuigen aan het woord komen. Dat heeft het Kosovotribunaal bekendgemaakt.

Mustafa was tijdens de Kosovo-oorlog eind jaren 90 een commandant van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK), een etnisch-Albanese beweging die tegen het Servische leger vocht voor onafhankelijkheid. Mustafa leidde een groep strijders in een regio in het noordoostelijk deel van het land.

Tribunaal

Het tribunaal, dat zes jaar geleden werd opgericht, buigt zich over oorlogsmisdaden begaan in Kosovo tussen 1998 en 2000. Ook verdachten uit Servië zullen worden vervolgd. Het conflict in Kosovo heeft 13.000 levens gekost.

Ook de Kosovaarse oud-president Hashim Thaci is door het tribunaal aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Vanwege die aanklacht trad hij vorig jaar af.