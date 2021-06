Springruiter Dubbeldam mist Spelen: paard Carlyle is verkocht

Springruiter Jeroen Dubbeldam gaat niet naar de Olympische Spelen in Tokio. Carlyle, het toppaard van de olympisch kampioen van 2000, is onlangs verkocht.

De eigenaren van Carlyle stalden het paard in 2019 bij Dubbeldam, die op dat moment geen paard had voor deelname aan de Olympische Spelen. Tokio had het laatste toernooi moeten worden voor Carlyle, maar de eigenaren kregen een goed bod en verkochten het paard dat nu wordt bereden door de Ierse ruiter Daniel Coyle.

"Dat is een beetje zuur", vertelde Dubbeldam in Langs de Lijn. "Het valt koud op je dak, want je werkt al anderhalf jaar naar Tokio toe. Ik heb veel werk in Carlyle gestoken."