Tientallen gebouwen in Pools dorpje door brand getroffen

In het dorp Nowa Biala in het zuiden van Polen heeft een grote brand gewoed, waarbij tientallen gebouwen grotendeels zijn verwoest. Inmiddels is het vuur onder controle, melden Poolse media als Polsat News.

Het vuur brak rond 18.20 uur uit en verspreidde zich snel, doordat de gebouwen in het dorp dicht op elkaar staan en sommige panden van hout zijn. Volgens de zender TVN24 zijn 21 woningen en 20 boerderijen getroffen.

Zo'n 85 brandweerkorpsen en 400 brandweerlieden zijn bezig met de bestrijding van de brand. Het vuur verspreidt zich nu weliswaar niet meer, maar de brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen.

Strijd om behoud dorp

Er zijn volgens Poolse media negen mensen naar het ziekenhuis overgebracht, de meeste vanwege lichte brandwonden of het inademen van rook. Een persoon is zwaargewond geraakt doordat hij van een dak viel en daarbij zijn rugwervel brak. Het is niet duidelijk hoeveel dieren de brand niet hebben overleefd.

Premier Morawiecki schrijft op sociale media dat er, naast de strijd in het EK-duel tussen Spanje en Polen, nog een ander, "misschien nog moeilijker gevecht" wordt geleverd, namelijk dat voor het behoud van het dorp. "De situatie is ernstig", meldt hij. "We zijn bezig met hulp voor de getroffen bewoners."