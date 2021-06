Teleurstellend Spanje weet ook niet van Polen te winnen op EK

Bekijk de samenvatting van Spanje - Polen (1-1) - NOS

Spanje heeft op het EK voetbal nog altijd geen wedstrijd gewonnen. Na het gelijkspel tegen Zweden (0-0) speelde de drievoudig Europees kampioen opnieuw gelijk. In Sevilla eindigde het duel met Polen in 1-1. Mateusz Klich, oud-speler van FC Twente, PEC Zwolle en FC Utrecht, liet Spanje in de beginfase even schrikken met een schot van afstand, maar de bal eindigde op het dak van het doel. Spanje heerste voor rust, al leverden de vele driehoekjes rond de Poolse zestien amper kansen op. De ploeg van bondscoach Luis Enrique begon gehaast en slordig aan de wedstrijd, maar na bijna een half uur voetballen was het de bekritiseerde Álvaro Morata die Spanje toch op voorsprong zette. Op aangeven van Gerard Moreno scoort Morata de 1-0.

Geen buitenspel, Morata zet Spanje op 1-0 tegen Polen - NOS

Het leek aanvankelijk buitenspel, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd het doelpunt toch goedgekeurd. Vlak voor rust was Polen nog dicht bij de gelijkmaker via een schot van Karol Swiderski op de paal. In de rebound schoot Robert Lewandowski op doelman Unai Simón. Tien minuten na rust was het (uiteraard) Lewandowski die de gelijkmaker op zijn naam zette. De spits won het duel van Aymeric Laporte en kopte uit een voorzet van Kamil Józwiak de 1-1 binnen.

Robert Lewandowski kopt de bal in duel met Rodri - AFP

Amper drie minuten later moest de videoscheidsrechter weer in actie komen na een overtreding van Jakub Moder, die op de voet van Moreno ging staan. De Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato keek naar de beelden en gaf Spanje een strafschop. Moreno ging zelf achter de bal staan, maar schoot de bal op de paal en ook in de rebound ging de bal er niet in: Morata schoot naast. Daarna leek Spanje van slag en de duels werden harder, gemener en de vele wissels kwamen het spel ook niet ten goede. De slotfase was daardoor rommelig en soms ook spannend. Zweden aan kop in groep E De grootste kans kwam tien minuten voor tijd voor Spanje, maar de Poolse doelman Wojciech Szczesny wist met een wereldredding te voorkomen dat Spanje scoorde. De doelman van Juventus wierp zichzelf voor de bal en zorgde ervoor dat clubgenoot Morata niet kon scoren. "Het was gewoon slecht", vertelde aanvoerder Jordi Alba na de wedstrijd. "We moeten er in blijven geloven. Het kan allemaal nog goed komen."

De stand in groep E na de tweede speelronde - NOS