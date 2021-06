Britse oud-Lagerhuisvoorzitter Bercow stapt over naar oppositiepartij Labour

John Bercow, de voormalige voorzitter van het Britse Lagerhuis, is van de Conservatieve Partij van premier Johnson overgestapt naar oppositiepartij Labour. Bercow maakte de overstap, die hij enkele weken geleden heeft gemaakt, vandaag wereldkundig in een interview met de krant The Observer.

In dat gesprek haalt hij fel uit naar de Conservatieven. Hij noemt de partij "reactionair, populistisch, nationalistisch en soms zelfs xenofoob" en stelt dat hij is overgestapt omdat hij tegenwoordig meer op een lijn zit met de sociaaldemocraten van Labour.

Ook uit Bercow kritiek op het kabinet: "Ik ben tot de conclusie gekomen dat de huidige regering moet worden vervangen en alleen Labour kan dit voor elkaar krijgen."

De premier heeft volgens Bercow geen oog voor mensen die niet dezelfde privileges genieten als hijzelf. "Hij is een goede campagnevoerder, maar een waardeloze bestuurder."

De voormalig Speaker of the House verwijt Johnson bovendien geen visie te hebben op een rechtvaardiger samenleving. Steeds meer Britten, zegt Bercow, zijn de "leugens en holle frasen" van Johnson zat.

Geruchten over overstap

Bercow legde in 2019, na tien jaar Lagerhuisvoorzitter te zijn geweest, zijn functie neer. Hij begon zijn carrière ooit als rechtse Tory, maar in het verleden gingen al vaker geruchten dat hij een overstap naar Labour zou willen maken.

In zijn vorig jaar verschenen biografie was Bercow ook al kritisch over de voormalige premiers May en Cameron - beiden ook van de Conservatieve Partij. Daarnaast kwam Bercow er in het verleden openlijk voor uit tegen de Brexit te zijn - Brexiteers verweten hem dat hij de uittreding van het VK uit de EU zelfs zou proberen te voorkomen. Zo had hij het aan de stok met de voormalig fractieleider van de Tories, Andrea Leadsom.

Die laatste vond dat Bercow zich niet onpartijdig genoeg had opgesteld als speaker. In een interview zei zij dat de Conservatieven van plan zouden zijn Bercow bij de verkiezingen aan de kant te schuiven.

In Nederland vergaarde de markante speaker bekendheid door de vele Brexit-debatten in het Lagerhuis, waarin hij de parlementariërs op karakteristieke wijze tot de orde riep met de gevleugelde kreet "Order, order!"