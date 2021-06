Bol verbetert eigen Nederlands record op succesvolle eerste EK-dag voor Nederland

Femke Bol heeft bij de EK voor landenteams haar Nederlands record op de 400 meter aangescherpt. De 21-jarige atlete noteerde 50,37 in het Roemeense Cluj. Daarmee was ze bijna twee tienden sneller dan eind mei in België toen ze het record op 50,56 zette.

Met 50,37 is Bol dit jaar ook de snelste vrouw van Europa op de 400 meter. Vorige week verbeterde Bol nog het Nederlands record op de 400 meter horden (53,44), de afstand waarop ze in actie zal komen tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

EK voor landenteams

Na de eerste dag van de EK voor landenteams in Cluj gaat Nederland aan de leiding met 175 punten. Oranje, dat uitkomt in de eerste divisie en niet met de sterkste formatie naar Roemenië is afgereisd, probeert promotie naar de Super League (de hoogste divisie) af te dwingen.