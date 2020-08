Verstappen krijgt tweede plek cadeau in knotsgek slot op Silverstone

Lewis Hamilton en Max Verstappen - Pro Shots

Max Verstappen heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië de tweede plaats in de schoot geworpen gekregen. In een knotsgekke slotfase kregen beide dominante Mercedessen-wagens opeens een lekke band. Valtteri Bottas lag comfortabel tweede achter zijn ongenaakbare teamgenoot Lewis Hamilton toen hij lek reed. Verstappen, die onbedreigd derde was, pakte het cadeautje dankbaar uit en stoof de Fin niet veel later in zijn Red Bull-bolide voorbij. Hamilton op zijn velgen op de finish Bij het ingaan van de laatste ronde reed ook zesvoudig wereldkampioen Hamilton lek en opeens leek de winst zelfs haalbaar voor Verstappen. Hamilton, die op zijn velgen doorreed, hield echter ruim vijf seconden van zijn grote voorsprong over om toch te winnen. Achter Hamilton en Verstappen werd de Monegaskische Ferrari-rijder Charles Leclerc derde.

Lewis Hamilton kijkt na de finish naar zijn lekke band - Pro Shots

Hamilton heeft nu drie van de vier races gewonnen dit jaar, hij is dan ook koploper in de WK-stand. Verstappen, die drie podiumplaatsen haalde, bezet de derde plaats. Bottas staat tweede in de strijd om de wereldtitel. Succesvolle pitstop betekent ook pech voor Verstappen Verstappen veroverde op Silverstone nog wel een bonuspunt met de snelste rondetijd. Daarvoor had hij speciaal zijn banden laten vervangen, maar wrang genoeg was hij zonder die pitstop Hamilton waarschijnlijk wel voorbijgegaan. Het was de 106de race voor Verstappen in de Formule 1. Daarmee heeft hij zijn vader Jos geëvenaard.