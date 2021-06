Onstuitbare Gosens inspireert Duitsers tot galavoorstelling tegen Portugal: 4-2

Thomas Müller en Robin Gosens vieren de 3-1 van Duitsland tegen Portugal kort na rust. - Reuters

In wat de spectaculairste wedstrijd van het toernooi tot nu toe genoemd mag worden heeft Duitsland met 4-2 gewonnen van titelverdediger Portugal. Robin Gosens was met twee assists en een goal de uitblinker aan Duitse zijde. Door de Duitse zege is alles nog open in groep F, op voorhand de poule des doods. Frankrijk gaat aan de leiding met vier punten, Duitsland en Portugal staan op drie en ook Hongarije mag met een punt nog hopen op de tweede ronde. De nummer drie van deze poule speelt mogelijk in de achtste finales tegen Nederland.

De stand na de tweede speelronde in groep F van het EK voetbal. - NOS

Na de 1-0 nederlaag van de Duitsers tegen Frankrijk in het eerste groepsduel en de verrassende remise van de Fransen tegen Hongarije (1-1), stond de ploeg van bondscoach Joachim Löw stevig onder druk. Daar was in München niets van te merken. Vanaf de aftrap walsten de Duitsers met veel energie en beweging over de Portugezen heen. Na vijf minuten leek de ploeg al beloond te worden via Gosens.

Pech voor Duitsland: acrobatische treffer Gosens afgekeurd - NOS

De voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo knalde de bal met een acrobatische volley in het doel, maar zijn treffer werd geannuleerd omdat Serge Gnabry in aanloop naar die treffer buitenspel bleek te hebben gestaan. Duitsland ging onverstoorbaar door met aanvallen, maar uit de eerste de beste counter schoot Cristiano Ronaldo de Portugezen op voorsprong. Na een Duitse hoekschop stonden opeens drie Portugezen tegen twee Duitse verdedigers en dat werd door Bernardo Silva, Diogo Jota en uiteindelijk Ronaldo feilloos uitgespeeld.

Ronaldo schiet Portugal tegen de verhouding in op 1-0 tegen Duitsland - NOS

Toch ging Duitsland met een 2-1 voorsprong rusten na twee eigen doelpunten van de Portugezen, afgedwongen door de niet aflatende druk van de Duitsers. Eerst werkte Ruben Dias een harde voorzet van Gosens in het eigen doel. Daarna was het Ruben Guerreiro, die een voorzet van Kimmich in het eigen doel liep.

Met Renato Sanches, de revelatie van het vorige EK in Frankrijk als invaller, ging Portugal na rust in de achtervolging op de Duitsers. Vergeefs, want tegen de energieke spelopvatting van de Duitsers was vandaag geen kruid gewassen. De 3-1 van de Duitsers leek wel een kopie van de 1-1. Via Kimmich en Müller kwam de bal bij Gosens, die de bal hard voortrok en dit keer wel de voet van Havertz vond. Doelpunt en staande ovatie Portugal hoopte nog op een comeback met Rafa Silva, wiens invalbeurt tegen Hongarije de Portugese zege had ingeluid. Dit keer zorgde Silva onbedoeld voor de nekslag van zijn ploeg, door Gosens uit het oog te verliezen. De Atalanta-speler mocht de bal vrij inkoppen en kreeg zo wat hij verdiende: 4-1.

Direct na die goal werd Gosens, die na een block tegen de eigen achterlijn al kampte met een pijnlijk lies, onder luid applaus naar de kant gehaald. Portugal hing als een geslagen bokser in de touwen, maar kwam uit het niets toch op 4-2. De bal werd na een vrije trap knap teruggelegd door Ronaldo en door Jota in het doel gewerkt.

Jota schenkt Portugal weer een sprankje hoop tegen Duitsland: 4-2 - NOS