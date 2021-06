Steenrijke ondernemers in de techsector, ondanks corona

Unicorns - Nieuwsuur

"Binnen twee jaar is mijn bedrijf een miljard waard, denk ik." Een boude uitspraak voor Günther Vogelpoel, bestuursvoorzitter van Recharge.com, een middelgroot bedrijf dat nu nog 'maar' een half miljard waard is. Hoe kan een onderneming in deze coronajaren zo zeker zijn van zulke groei? Het is lang niet het enige bedrijf dat denkt de komende tijd spectaculair te zullen groeien. Ook Mitch Spelten van het softwarebedrijf Mews "hoopt dat we binnen een jaar of twee een miljard waard zijn". Beide bedrijven hebben iets belangrijks gemeen: het zijn jonge ondernemingen in de technologiesector. En die bloeit in Nederland als nooit tevoren, ondanks corona. Of eigenlijk: dankzij corona. Topjaar De cijfers laten dat overtuigend zien. Het totaal aan geld dat in Nederlandse techbedrijven wordt gestopt neemt dit jaar een vlucht. In het eerste halfjaar is het bedrag al hoger dan het totaal in 2020:

Grafiek techsector - Nieuwsuur

Een snelle stijging dus, midden in een grote crisis. De logische verklaring: mensen werken massaal thuis, waardoor de vraag naar technologische toepassingen enorm groeit. "Voor de meeste bedrijven in de techsector heeft de pandemie eerder voordelen dan nadelen gehad", ziet econoom Mathijs Bouman. Eenhoorns Maar de sector groeit al langer. De laatste jaren heeft Nederland steeds meer techbedrijven die meer dan een miljard euro waard zijn, zogenoemde unicorns. Denk aan Thuisbezorgd of betaalbedrijven Adyen en Mollie. Vooral bedrijven "aan de achterkant van het internet" doen het in Nederland goed, zegt Bouman. "Software die je niet direct ziet en er bijvoorbeeld voor zorgt dat online-betalingen en -reserveringen goed lopen."

Hoezo 'unicorn'? De term werd gemunt in 2013. Het idee: de kans dat een start-up een miljard euro waard wordt is net zo klein is als dat je een eenhoorn vindt. Bij wijze van spreken dan.

Een goed voorbeeld is het bedrijf van Vogelpoel, een digitaal platform om bel- en andere tegoeden op te laden. De onderneming, die ook unicorn-ambities heeft, groeide de laatste vier jaar van tien naar 150 medewerkers. De omzet gaat door het dak. "We zijn ongeveer een half miljard dollar waard, dat is veel per werknemer." Zulke snelle groei is juist bij techbedrijven mogelijk omdat ze vooral online-diensten leveren. Vogelpoel: "Een technologiebedrijf is schaalbaar. Als je eenmaal iets verzonnen hebt dat werkt, kan je het heel makkelijk kopiëren in andere markten. We zitten in 180 landen." Tommaso Barbugli herkent dat. Hij is medeoprichter van Stream, dat chatboxen maakt voor websites en apps. "We begonnen vijf jaar geleden met z'n tweeën en nu hebben we een team van 120 mensen. We mikken op 200 aan het einde van het jaar. Meer dan een miljard mensen gebruiken onze producten. Dus grote kans dat op jouw telefoon een app staat die ons gebruikt."

Ook Spelten ziet de toekomst zonnig in voor zijn bedrijf Mews, dat software maakt voor hotels. "Met onze software kan een hotel zijn hele operatie beheren. Waar vier jaar terug nog een handvol hotels met ons product werkte, zitten we nu al op meer dan 2000 hotels." 'Nederlanders willen geen risico nemen' Toch zijn niet alle techbedrijven succesverhalen. Helemaal niet zelfs. "Je gaat als start-up vrijwel zeker ten onder", zegt Barbugli. "Een tech-start-up runnen is als het repareren van een neerstortend vliegtuig. Zo moeilijk is het." Een van de grootste obstakels is het vinden van genoeg investeerders. Bouman: "Hoe kom je als start-up met een leuk idee aan geld om echt door te groeien naar een internationaal dominerende partij? Daar heb je veel risicokapitaal voor nodig. Dus mensen met diepe zakken die ook bereid zijn af en toe nat te gaan." Daardoor bleef de Nederlandse techsector lange tijd klein, zegt Bouman. "In Nederland zijn we heel behoudend met investeringen. We hebben geld genoeg maar steken het liever in veilige staatsobligaties." Barbugli herkent dat. "Toen we begonnen was het heel lastig om genoeg investeringen te vinden." Zijn bedrijf besloot daarom al snel een vestiging te openen in Amerika. "In de VS kom je veel makkelijker dan in Europa aan geld voor je idee."

Quote Ik ben heel slecht als rijkaard. Tommaso Barbugli, techondernemer