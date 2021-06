Champ (13), de hond van Amerikaanse president Biden, dood

De Bidens namen twee honden mee naar het Witte Huis. De jongste, Major, werd drie jaar geleden door hen uit het asiel gehaald. Major kwam in het nieuws doordat hij was betrokken bij twee bijtincidenten. Hij werd daarom teruggestuurd naar het huis van de Bidens in Delaware voor een gedragstraining.

In haar bericht op Twitter noemt ze de hond "onze geliefde metgezel". De hond stond altijd kwispelend op als zij en haar man de kamer binnenliepen, schrijft ze. "Ook toen zijn krachten in zijn laatste maanden afnamen."

Champ, de hond van de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill Biden, is op 13-jarige leeftijd overleden. De Duitse herder is "vredig thuis gestorven", schrijft de presidentsvrouw.

Voordat Champ en Major naar het Witte Huis kwamen, woonde er vier jaar lang geen hond in de ambtswoning. Trump was de eerste president zonder hond sinds 1869, toen Andrew Johnson president was.

Champ was overigens geen nieuwkomer in het Witte Huis. Toen Biden vicepresident onder Obama was, kwam de hond al geregeld mee naar het werk van zijn baas. In zijn jongere jaren rende hij daar het liefst achter golfballetjes aan, schrijft Jill. "Hij was er op onze gelukkigste momenten, en op onze verdrietigste momenten."