Handballers Aalsmeer na zege op Lions voor twaalfde keer Nederlands kampioen

De handballers van Aalsmeer zijn voor de twaalfde keer Nederlands kampioen geworden. In Sittard wees het drievoudig kampioen Limburg Lions met 28-24 terug.

Lions had thuis verloren, maar dwong vorige week in Aalsmeer een derde duel af. In de beslissende wedstrijd kwam Aalsmeer na knappe reddingen van keeper René de Knegt en twee snelle uitvallen met 5-2 voor. Bij rust was het gat nog altijd drie punten (16-13), ook omdat Lions bij 7-8 in overtal twee grote kansen miste.

Lions kreeg na rust geregeld de kans om de marge te verkleinen, vooral na sterke ingrepen van doelman Luuk Hoiting. Het ging echter te vaak geforceerd op zoek naar treffers. Aalsmeer bleef kalm, liep uit en doofde zo het vuur bij de opponent.

Drie op een rij

Zodoende konden de handballers van Aalsmeer voor de derde keer op rij het kampioenschap vieren (in 2020 werd er geen kampioen uitgeroepen, omdat de competitie vanwege corona voortijdig werd afgebroken).