Alle vijf vermisten na instorting pand Antwerpen dood gevonden

De Belgische hulpdiensten hebben alle vijf de vermisten teruggevonden na de instorting van een gebouw in Antwerpen. Vannacht en vanochtend werden drie doden uit het ingestorte pand gehaald, de twee anderen zijn vanmiddag aangetroffen.

Twee van de doden hebben de Portugese nationaliteit, een derde is een Roemeen. Over de identiteit van de twee andere slachtoffers is nog geen informatie, maar de VRT meldt dat het zou gaan om een Portugees en een Rus.

Zwaargewonden

De school in aanbouw in de wijk Nieuw Zuid stortte gistermiddag in door nog onbekende oorzaak. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. Tien konden zichzelf in veiligheid brengen, de brandweer bevrijdde nog eens tien andere bouwlieden. Acht mensen raakten zwaargewond.

Koning Filip heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de plek van de ramp, samen met premier De Croo en burgemeester De Wever van Antwerpen. De koning sprak op de plek van het ongeluk met hulpverleners.

Dit zijn beelden van gistermiddag, kort nadat het gebouw was ingestort: