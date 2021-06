'Explosieve situatie' leidde tot verwoeste huizen en omgewaaide bomen Leersum

In Leersum trokken windvlagen een spoor van vernieling, zoals vanuit de lucht goed te zien is:

Zes onbewoonbaar verklaarde huizen, duizenden omgewaaide bomen en plaatselijk bijna 90 millimeter regen. Zulk natuurgeweld zien we niet vaak in Nederland. Juist gisteren waren alle ingrediënten ervoor aanwezig, schrijft Weerplaza : tropische warmte, zeer vochtige lucht, grote onstabiliteit, een wind die draait met de hoogte en een zwak lagedrukgebiedje dat langzaam over het land trok.

"De situatie was explosief", zegt NOS-weerman Marco Verhoef. "Er zat veel energie in de atmosfeer, een combinatie van warmte en vocht. De ontwikkeling van wolken kan dan heel snel gaan."

Dat zit zo: warme lucht, die onderin de atmosfeer zit, stijgt op. Als die lucht maar warm genoeg is, kan het stijgen heel snel gaan. Het proces is het beste te vergelijken met een luchtballon: hoe heter de lucht is die in de ballon wordt geblazen, hoe sneller de ballon opstijgt. Naarmate de hete lucht hoger in de atmosfeer komt, koelt deze af, condenseert de lucht en ontstaat wolkvorming.

Gerommel in de verte

"Je hebt te maken met sterk stijgende en dalende bewegingen van lucht", legt Verhoef uit. "Onweer en hagel worden daarin gevormd door luchtstromen die elkaar kruisen. En dan kan een zware bui met onweer ontstaan."

Opmerkelijk aan het noodweer gisteren was dat het erg lokaal was. In sommige plaatsen diende zich stortregen aan met zware windstoten, onweer en grote hagelstenen, terwijl het een paar kilometer verderop droog was, met hooguit wat gerommel in de verte. De problemen waren het grootst in Leersum, maar ook Tiel, Alkmaar en Wijk aan Zee kregen het zwaar te verduren.

In dit filmpje op Twitter is te zien hoe de wind en regen in korte tijd hard toeslaan: