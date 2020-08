Indiase seriemoordenaar gepakt die 50 taxichauffeurs aan krokodillen voerde

De Indiase politie heeft deze week een seriemoordenaar opnieuw opgepakt, die verantwoordelijk was voor tientallen moorden op taxichauffeurs. De man heeft bekend, maar zegt dat hij de tel is kwijtgeraakt na vijftig moorden. Dat schrijven Indiase media.

Devender Sharma schakelde taxi's in om tussen twee steden in de buurt van New Delhi te pendelen. Hij vermoordde de chauffeurs op tussen 1994 en 2004 op afgelegen plekken en dumpte hun lichamen in een kanaal vol krokodillen. Dat maakte het volgens de politie moeilijk om de lichamen terug te vinden.

Sharma is een 62-jarige ayurvedische dokter, die zich bezig hield met traditionele Indiase geneeswijzen. Hij werd eerder al veroordeeld voor moord en kidnapping. Maar deze week heeft hij bekend dat het aantal moorden in werkelijkheid veel hoger ligt dan waar hij eerder voor veroordeeld werd.

Orgaanhandel

Zo'n twintig jaar geleden werd Sharma veroordeeld omdat hij betrokken was bij een organisatie die vrachtwagenchauffeurs vermoordde en hun lading gasflessen verkocht. Ook werd hij in 2004 veroordeeld voor illegale orgaanhandel, en heeft hij bekend 125 nieren verkocht te hebben.

In diezelfde tijd, tussen de late jaren negentig en de eerste jaren nul, vermoordde Sharma dus in ieder geval vijftig taxichauffeurs. Het is onduidelijk of die moorden te maken hebben met de orgaanhandel.

Na een straf van 16 jaar nam hij begin dit jaar bij een voorwaardelijke vrijlating de benen. Sinds januari was hij onvindbaar, tot deze week, toen de politie hem getrouwd met een nieuwe vrouw in New Delhi arresteerde.