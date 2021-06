Hongarije sleept verrassend gelijkspel uit het vuur tegen Frankrijk

Hongarije heeft voor een enorme verrassing gezorgd op het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Marco Rossi heeft een punt overgehouden aan het duel met regerend wereldkampioen Frankrijk: 1-1.

Een nog grotere stunt was in de maak. Hongarije stond halverwege namelijk op een 1-0 voorsprong, maar Antoine Griezmann zorgde er met zijn doelpunt voor dat de blamage voor Frankrijk iets minder groot werd.

In de volgepakte Puskás Aréna in Boedapest pakte Frankrijk al snel het initiatief. De meeste kansen waren dan ook voor de Fransen, maar het supertrio voorin had het vizier nog niet op scherp staan.