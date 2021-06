Verstappen troeft Hamilton af en pakt poleposition in Frankrijk

Max Verstappen - AFP

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Frankrijk van poleposition. De coureur van Red Bull-Racing, leider in de strijd om de wereldtitel, troefde zijn grote rivaal Lewis Hamilton af in de Provence. In de beslissende kwalificatiesessie zette Verstappen meteen de snelste tijd neer, Hamilton gaf een kleine vier tienden toe op de tijd van de Nederlander. Bij zijn tweede ronde verbeterde Verstappen zich zelfs nog en dat was nodig ook, want ook Hamilton zette zijn tijd scherper. Het verschil tussen beiden bedroeg uiteindelijk 0,253 seconde. "Vooralsnog is dit een heel positief weekeinde, op een circuit waar we het normaal gesproken moeilijk hebben", zei Verstappen na de kwalificatie.

Verstappen viert zijn poleposition in Frankrijk - Reuters

Verstappen pakte voor de vijfde keer in zijn carrière pole. Hij weet dat de buit nog niet binnen is. "Ik heb vandaag nog geen punten gescoord, morgen moeten we het afmaken en 25 punten pakken die we verloren in Bakoe. De auto voelt goed, ik kijk ernaar uit." Hamilton start van de tweede plek, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas. "Het is echt een zwaar weekeinde, het is moeilijk de auto te laten doen wat ik wil", zei regerend wereldkampioen Hamilton. Sergio Pérez, de stalgenoot van Verstappen, vertrekt van P4. De race begint zondagmiddag om 15.00 uur. Verstappen verdedigt in de WK-stand een voorsprong van vier punten op Hamilton. Bekijk hieronder de ontwikkeling in de WK-stand en de topvijf van het klassement:

Verstappen toonde zaterdag aan het begin van de middag zijn spierballen al in de laatste training. Bottas moest maar liefst zeven tienden van een seconde toegeven op de rondetijd van de Red Bull-coureur, Hamilton strandde op bijna een seconde. Vrijdag was het verschil tussen Verstappen en Bottas in de tweede vrije training aanzienlijk kleiner, toen Verstappen de Fin acht honderdsten voor was gebleven. Twee rode vlaggen in eerste sessie De eerste kwalificatiesessie werd tot twee keer toe stilgelegd door een crash. Eerst belandde de Alpha Tauri van de Japanner Yuki Tsunoda in de muur en ook Mick Schumacher kon zijn Haas niet zelf terugrijden naar de pitstraat. Beide incidenten verstoorden het verloop van de kwalificatie voor Verstappen en Hamilton niet. Beide coureurs zijn in een spannende strijd om de wereldtitel verwikkeld. De enerverende race in Azerbeidzjan, die voor beide coureurs puntloos eindigde twee weken geleden, veranderde daar opvallend genoeg niks aan. Verstappen leek in Bakoe de leiding in de WK-stand te verliezen toen hij vlak voor de finish crashte door een klapband. Maar doordat Hamilton bij de herstart in de fout was gegaan en een topklassering kon vergeten, bleef Verstappen toch aan kop.