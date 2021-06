Smaakmaker Dumfries houdt van meters maken: 'Zij noemen het stieren'

Het is allemaal nog wennen voor Denzel Dumfries. Dat hij belangrijk was voor PSV, wist hij wel natuurlijk. Hij droeg het afgelopen seizoen niet voor niets de aanvoerdersband in Eindhoven. Maar na de eerste twee wedstrijden van het Nederlands elftal op het EK is ook bij Oranje zijn ster rijzende.

Twee doelpunten, waaronder de winnende tegen Oekraïne, en twee keer gekozen tot belangrijkste speler van de wedstrijd, het kan niet op. "Dat ik 'Man of the match' werd, was natuurlijk wel een beetje onwerkelijk. Ik speel soms best goede wedstrijden. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk in mijn taak te spelen. Het is mooi dat ik belangrijk ben geweest in die wedstrijden. Ik moet nu de stijgende lijn vast zien te houden."

Veel ruimte

Er was voor het toernooi veel discussie over de weg die bondscoach Frank de Boer wenste in te slaan met het 5-3-2-systeem, maar het heeft er alle schijn van dat juist Dumfries erg gedijt bij die strijdwijze. Het biedt de rechtsback immers veel vrijheid op de flank. "Elk systeem vraagt weer wat anders. Met vijf verdedigers heb ik veel ruimte om op te komen en kan ik meer voor goal verschijnen dan in een 4-3-3-systeem."