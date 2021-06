De uitzending van 19 juni

Corona of niet: de Nederlandse techsector bloeit als nooit tevoren

De Nederlandse techsector lijkt de coronacrisis met glans te doorstaan. Vorig jaar werd al voor een recordbedrag van 1,7 miljard euro in Nederlandse startups geïnvesteerd. Steeds vaker groeit een startup door tot een zogenoemde unicorn, een bedrijf dat meer dan een miljard waard is. Hoe is dat succes te verklaren? En gaan we Silicon Valley achterna?