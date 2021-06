Openbaar Ministerie vindt brieven met luiers aan moskeeën niet strafbaar

Het versturen van brieven met luiers naar verschillende moskeeën is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar.

Met Pasen kregen verschillende moskeeën een brief. In de envelop zat een luier met daarop de tekst "paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij"'. Volgens het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) werden brieven bezorgd bij onder meer de moskeeën in Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede. De inhoud was niet altijd hetzelfde: zo werden ook een cartoon van de profeet Mohammed en versnipperde koranverzen in de luier aangetroffen. Tien moskeebesturen deden aangifte.

Niet heftig genoeg

De cartoon en de versnipperde verzen zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) een vorm van kritiek op de islam. Maar het uiten van kritiek of het beledigen van een godsdienst is vanwege de vrijheid van meningsuiting niet strafbaar.

"Ook niet als dit op zo'n manier gebeurt dat de aanhangers van die godsdienst zich hierdoor geraakt voelen", laat het OM weten aan NH Nieuws. Ook tekst op de luier is niet strafbaar. Het gaat weliswaar over moslims, aldus het OM, maar "de uitlating is niet heftig genoeg om de drempel te halen van een strafrechtelijke belediging".

Het OM wijst er verder op dat het pakketje met de luier niet kan worden omschreven als "dreigbrief": er wordt niet gedreigd met enig misdrijf.

Mafketel of gecoördineerde actie

"Het zijn geen incidenten meer, dit is een patroon", zei Saïd Bouharrou van de Landelijke Raad van Marokkaanse Moskeeën eerder. "En de bedreigingen en geweldsincidenten worden ook steeds heftiger. Het enge is dat je niet weet of het één mafketel is of een gecoördineerde actie. Het baart ons zorgen. We vragen ons ook af wat er moet gebeuren voor het kabinet hiermee aan de slag gaat. We vinden dat er in ieder geval een coördinator moet worden aangesteld die moslimgerelateerde haatincidenten onderzoekt."