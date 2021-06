Vier honden dood, baas gewond bij aircobrand in Dieren

Bij een woningbrand in Dieren zijn vanochtend vroeg vier honden om het leven gekomen. Hun baas ademde zoveel rook in bij het redden van de dieren dat hij ter observatie is opgenomen in het ziekenhuis.

De brand in het rijtjeshuis in Dieren brak vanochtend om 05.15 uur uit als gevolg van een probleem met de mobiele airco, meldt Omroep Gelderland. In het huis bleken zich dertien honden te bevinden. De bewoner zelf haalde er vijf naar buiten. De brandweer redde nog eens acht honden uit het brandende huis. Vier daarvan zijn dood, de andere vier zijn gereanimeerd met behulp van extra zuurstof.

Een tweede bewoner van het huis liep lichte klachten op. Zij is ter plekke behandeld door de hulpdiensten, meldt de veiligheidsregio.