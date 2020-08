Vermiste man in zee Julianadorp aangespoeld en naar ziekenhuis gebracht

De reddingsbrigade waarschuwt via Twitter voor gevaarlijke muistromen. Het is niet bekend of de vermissing te maken heeft met de gevaarlijke stromingen.

Over de identiteit en toestand van de man is verder nog niks bekend.

De man raakte vermist nadat hij drie kinderen uit het water had willen helpen. De kinderen werden in veiligheid gebracht, maar de man werd daarna zelf niet meer gezien. Nadat melding werd gemaakt van de vermissing werd direct een zoekactie gestart. Daarbij werden reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht gebruikt.

De man die vanmiddag bij de kust van het Noord-Hollandse Julianadorp werd vermist, is gevonden. De man is op het strand gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt NH Nieuws .

Eerder deze week kwamen meerdere zwemmers in de problemen door muistromen. Vanochtend werd het lichaam van een 15-jarige jongen gevonden die vrijdagavond verdween in de zee bij Monster. De jongen was met twee anderen aan het zwemmen toen ze door de stroming werden meegetrokken. Volgens een woordvoerder van de brandweer Haaglanden hadden de drie zich met de stroom laten meevoeren richting Hoek van Holland, om van daaruit terug te zwemmen richting Monster.

Dat ging aanvankelijk goed, maar terug in de buurt van Monster kwamen ze toch in de problemen. Omstanders wisten twee van hen uit het water te redden, de derde drenkeling raakte buiten zicht.

Donderdag kwamen drie tieners bij Callantsoog ook in de problemen door een muistroom. Ook het 14-jarige Duitse meisje dat vorige maand werd gevonden in de Noordzee bij Ameland was vermoedelijk terechtgekomen in een mui.