Feyenoord City verdeelt aanhang en Rotterdammers, nu mogen ze zelf meepraten

Het beoogde nieuwe stadion van Feyenoord - OMA

De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Voorstanders beschouwen het als een noodzakelijke stap voor de Rotterdamse voetbalclub, tegenstanders zijn bang dat de club er juist op achteruit gaat. Vandaag mogen voor- en tegenstanders hun zegje doen op het stadhuis om de gemeente te overtuigen. De gemeente kreeg ruim 600 aanmeldingen van mensen die wilden inspreken op het stadhuis. Na een selectieprocedure zijn er uiteindelijk zo'n 65 die bij de gemeente hun zegje mogen doen. De inspreekdagen zouden eigenlijk vorige week al zijn, maar toen werden alle gesprekken over Feyenoord City afgelast vanwege bedreigingen. Voorstanders zouden door tegenstanders bedreigd zijn. Volgens burgmeester Aboutaleb voelde niet iedereen zich op het stadhuis vrij om zich uit te spreken over de besluitvorming over Feyenoord City en was een 'afkoelperiode' nodig.

Een bewoner (r) in gesprek op het stadhuis over Feyenoord City - ANP

Nu gaan de gesprekken dus weer verder. Maar tussen de insprekers vandaag zitten maar weinig voorstanders van de plannen. Supporter Misha van der Waard, voorstander van een nieuw stadion en ook een van de insprekers, weet wel waarom: "Die bedreigingen zijn precies de reden dat veel voorstanders die ik ken niet komen inspreken. Zij hebben geen zin in een confrontatie of om aangesproken te worden op hun mening." De heftige discussie tussen de voor- en tegenstanders heeft Van der Waard er in ieder geval niet van weerhouden de gemeenteraad te komen overtuigen. "Ik houd van De Kuip, maar meer van Feyenoord", zegt Van der Waard. De supporter denkt dat de bouwplannen zorgen voor een betere toekomst voor zowel de club als de stad.

De gemeente wordt met een bijdrage van 40 miljoen euro mogelijk mede-eigenaar van een nieuw Feyenoord-stadion, dat in totaal 441 miljoen euro moet gaan kosten. Het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid met 3700 woningen, winkels en uitgaansgelegenheden. De totale kosten daarvan worden geschat op anderhalf miljard euro. In december ging de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan.

Van der Waard is niet de enige die er zo over denkt. Volgens voorstanders is een nieuw stadion aan de Maas een noodzakelijke stap voor de club om er financieel op vooruit te gaan en op het veld concurrerend te kunnen zijn met clubs als Ajax en PSV. Financiële voordelen Feyenoord zou er volgens de business case, een haalbaarheidsstudie voor het beoogde nieuwe stadion, financieel op vooruit gaan door inkomsten uit meer zitplaatsen, meer zakelijke inkomstenbronnen en meer horecavoorzieningen. Het nieuwe stadion zou zo gebouwd worden dat het geschikt is voor meer evenementen dan nu het geval is in De Kuip. Waar veel tegenstanders denken dat die plannen veel te rooskleurig en niet realistisch zijn, ziet Van der Waard het helemaal zitten: "In mijn ogen is de business case heel realistisch is ingestoken, gezien het vele marktonderzoek dat is gedaan. In vergelijking met andere stadions en de geschiedenis van De Kuip zie ik juist een deels conservatief ingestoken business case."

Impressie binnenkant van het nieuwe Feyenoordstadion - OMA