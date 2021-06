Pieters pakt met overmacht Nederlandse titel op VAM-berg

Amy Pieters heeft op de VAM-berg in Drenthe het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. De 30-jarige renster in dienst van Team SD Worx maakte deel uit van een vroege vlucht, waaruit ze veertien kilometer voor het einde demarreerde.

Op de streep hield ze na 124,1 kilometer Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels (beiden Jumbo-Visma) 2,5 minuut achter zich. De favorieten Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten eindigden in het uitgedunde peloton.

De nationale titelstrijd was voor de Haarlemse een opwarmer voor de Olympische Spelen van Tokio, waar ze op de baan uitkomt op het onderdeel madison.

Het was de eerste maal in haar loopbaan dat Pieters als wegrenster het rood-wit-blauw over de schouders mocht trekken. In 2019 liet ze zich in Alkmaar al kronen tot Europees kampioene op de weg.