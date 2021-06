Baanwielrenster Pieters pakt met overmacht Nederlandse wegtitel op VAM-berg

De nationale titelstrijd was voor de Haarlemse een opwarmer voor de Olympische Spelen van Tokio, waar ze op de baan samen met Kirsten Wild uitkomt op het onderdeel koppelkoers.

Op de streep hield ze na 124,1 kilometer Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels (beiden Jumbo-Visma) 2,5 minuut achter zich. De favorieten Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten eindigden in het uitgedunde peloton.

Amy Pieters heeft op de VAM-berg in Drenthe het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. De 30-jarige renster in dienst van Team SD Worx maakte deel uit van een vroege vlucht, waaruit ze veertien kilometer voor het einde demarreerde.

Haar ervaring op de piste kwam Pieters zaterdag niet slecht uit. Eens een baanwielrenner, altijd een baanwielrenner, immers.

2021 staat voor Pieters in het teken van Tokio. Op het onderdeel koppelkoers wil ze in Japan samen met Wild een gooi doen naar overgankelijke olympische roem. Om de benen eens flink te testen, meldde ze zich zaterdag aan de voet van de VAM-berg voor het Nederlands kampioenschap op. Een wedstrijd die ze niet in de laatste plaats tot haar eigen verbazing won, dank zij een versnelling op veertien kilometer voor de streep waar baanwielrenners patent op hebben.

Het was de tweede keer dat de voormalige vuilnisbelt in het Drentse land, met de top op 48 meter boven NAP, het decor vormde van de nationale titelstrijd. Tien maanden geleden was het Anna van der Breggen, die tijdens de vanwege corona uitgestelde titelstrijd te voet de finishlijn passeerde, terwijl ze haar fiets boven het hoofd torste.

Ze kon zich die publiciteitsstunt veroorloven, gezien de voorsprong van 1.19 minuut die ze had op de nummer twee, haar rivale Annemiek van Vleuten.

Afscheidscadeau

Van der Breggen, die haar laatste NK reed, zag vanuit de buik van het uitgediende haar ploeggenote Pieters winnen. De regerend wereldkampioene kreeg daarmee het afscheidscadeau dat ze zich voor de start wenste. "Ik kan de nationale kampioenstrui het komende jaar toch niet dragen, dus ik hoop dat iemand uit onze ploeg die dan maar wint."

Gezien de zwaarte van het parkoers rond het Drentse dorpje Drijber en de kracht van het Nederlandse vrouwenwielrennen wordt de nationale titelstrijd rond de VAM-berg ook wel eens gekscherend het mini-WK genoemd. In de zeventien ronden van 7,3 kilometer moest het peloton telkens twee maal de voormalige vuilnisbelt op. Mede door het zware parkoers kende de wedstrijd over 124,1 kilometer een weinig verheffend verloop.

De koers werd gekenmerkt door een vroege vlucht waarin de twee grootste ploegen vertegenwoordigd waren. Daarmee lag de wedstrijd al snel in de plooi. Naast Pieters, de troef van SD Worx, bestond het kwartet vluchters uit Sabrina Stultiens (Liv), Shirin van Anrooij (Trek-Segafredo), Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels (beiden Jumbo-Visma).

Met de demarrage van Pieters werd na 110 kilometer koers de angel uit de wedstrijd gehaald. De vier achterblijvers restte een rol als figurant. Van dat kwartet lagen op de finishlijn slechts troostprijzen klaar. Van der Burg pakte het zilver, Swinkels werd derde.