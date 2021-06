Verstappen imponeert in laatste vrije training voor Grand Prix van Frankrijk

Max Verstappen voor Charles Leclerc - AFP

Max Verstappen heeft een aardige tik uitgedeeld aan Mercedes in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. Een paar uur voor de kwalificatie was Verstappen meer dan zeven tienden sneller dan Valtteri Bottas en zelfs bijna een volle seconde sneller dan Hamilton, die de vijfde tijd noteerde. Vrijdag waren de verschillen een stuk kleiner. In de tweede trainingssessie voerde Verstappen de ranglijst ook aan voor Bottas, maar de marge tussen beiden bedroeg toen maar acht duizendsten. De kwalificatie in Frankrijk begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Mercedes moet aan de bak De druk is hoog bij Mercedes, dat voor het eerst in jaren serieuze concurrentie kent in de strijd om de wereldtitel. De resultaten van de afgelopen races vallen bovendien behoorlijk tegen. Bottas kent zijn slechtste seizoenstart in vier jaar bij het topteam, dat voor het eerst sinds 2014 (het jaar waarin de Mercedes-dominantie begon in de Formule 1) twee grand prixs op rij geen coureur op het podium wist te krijgen.

GP van Frankrijk bij de NOS De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur en is te volgen via liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Verstappen en Hamilton jagen op Circuit Paul Ricard op eerherstel na de voor beiden dramatisch verlopen race in Azerbeidzjan, twee weken geleden. Verstappen viel in gewonnen positie uit door een klapband, Hamilton verprutste de herstart en verzuimde de leiding in de WK-stand over te nemen van de Nederlander. Na zes races leidt Verstappen de strijd om de wereldtitel met 105 punten, vier meer dan Hamilton. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez volgt op grote afstand, met 69 punten. Bekijk hieronder de ontwikkeling in de WK-stand en de topvijf van het klassement: