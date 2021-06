Gasprijs hoogst in 13 jaar

De prijs van aardgas is in de laatste dertien jaar niet zo hoog geweest op de Nederlandse gasbeurs als gisteren. Voor een megawattuur gas moest 29,40 euro betaald worden.

Volgens handelaren is het een kwestie van tijd dat de gasprijs boven de 30 euro uitkomt. Met name de koude en lange winter hebben ertoe geleid dat meer gas werd verbruikt. Eerder was al bekend dat de gasvoorraden vrijwel leeg zijn en daardoor de energierekening flink oploopt. Voor de komende winter wordt ook een gastekort verwacht.

Omstreden gaspijpleiding

Niet alleen het verbruik is verhoogd, ook is de levering van gas minder, met name uit Noorwegen en Rusland. Handelaren kijken nu naar de omstreden Nord Stream 2 gasverbinding tussen Rusland en Duitsland als mogelijke oplossing voor het gastekort.

De bouw van de gaspijpleiding moet dit jaar worden afgerond. Bij de bouw hiervan zijn geen Nederlandse bedrijven meer betrokken: onder dreiging van Amerikaanse sancties trokken verschillende bedrijven zich terug.