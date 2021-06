Duitsland doet Portugal pijn in spektakelstuk • Gosens belangrijk voor Mannschaft

Het blijft opmerkelijk de rol van Gosens in deze wedstrijd. Hij speelde in de jeugd van Vitesse en werd in de seizoen 2013/2014 en 2014/2015 verhuurd aan FC Dordrecht en stapte daarna over naar Heracles. In juli 2017 verhuisde hij naar Atalanta Bergamo. Gosens, die een Nederlandse vader heeft, debuteerde in 2020 voor het Duits voetbalelftal.

Gosens krijgt van Löw direct een publiekswissel. Marcel Halstenberg van RB Leipzig is zijn vervanger.