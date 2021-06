Het wordt een prachtige voetbaldag: Frankrijk, Portugal, Duitsland én Spanje

Het Russisch elftal verwacht dat verdediger Mário Fernandes inzetbaar zal zijn in het derde groepsduel tegen de Denen. Fernandes raakte woensdag geblesseerd toen hij in de gewonnen wedstrijd tegen Finland hard op zijn rug neerkwam en met brancard van het veld moest.

"Tijdens de wedstrijd waren we ongerust, zelfs onze teamarts kon geen duidelijkheid geven", zei verdediger Daniil Fomin. "Nu weten we dat alles goed is en hopen we dat hij al in de volgende wedstrijd kan meespelen."

Ook aanvaller Aleksandr Sobolev was optimistisch over Fernandes. "Alles lijkt goed te zijn bij hem. Het medische team werkt met hem en ik hoop dat hij kan spelen."

Rusland speelt maandag in Kopenhagen tegen Denemarken dat de eerste twee groepswedstrijden heeft verloren.