Löw voelt de druk bij Duitsland: 'Maar we zullen er niet onder bezwijken'

Een valse start was het, al kun je natuurlijk altijd tegen een nederlaag aanlopen als je tegenover de regerend wereldkampioen staat. Hoe dan ook, er wacht Duitsland enig reparatiewerk in groep F na het 1-0 verlies tegen Frankrijk. Dat moet gebeuren in de wedstrijden tegen Hongarije en om te beginnen Portugal, de tegenstander vanavond (18.00 uur) in München.

'Tactisch moeten we het iets anders aanpakken", liet bondscoach Joachim Löw al doorschemeren. "Vooral in offensief opzicht moeten we meer gaan brengen."

Of dat ook tot personele wisselingen gaat leiden, hield de binnenkort afzwaaiende bondscoach voor zich. "Dat zou kunnen, maar ook met dezelfde formatie zijn tactische aanpassingen mogelijk."

Lot in eigen hand

Van extra druk op de ploeg is geen sprake, verzekert Löw. "Die is onveranderd. Als Duitsland aan een toernooi begint, zijn de verwachtingen altijd hooggespannen, ongeacht tegen wie we spelen. Nu ligt de druk natuurlijk bij de tweede en derde wedstrijd, omdat we ons lot in eigen hand willen houden. Ik besef dat wij tegen Portugal een goed resultaat nodig hebben. En ook een goede wedstrijd. Maar we zullen niet onder de druk bezwijken."

Mocht Duitsland als derde eindigen en als een van de vier beste nummers drie de groepsfase overleven, dan wacht wellicht een confrontatie met het Nederlands elftal. "Met de achtste finales heb ik mij nog niet beziggehouden", zegt Löw. "Het kan inderdaad gebeuren dat Duitsland en Nederland elkaar treffen, geloof ik. Maar zo ver zijn we nog niet."