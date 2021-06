'Waanzin en verschrikkelijk'; honderden mensen beveiligd bij afpersing fruitbedrijf

De politie beveiligt al bijna twee jaar tussen de 300 en 400 medewerkers, directieleden en hun familie in de afpersingszaak rond fruitimportbedrijf De Groot in Hedel. Nooit eerder kregen zo veel mensen in één zaak beveiliging, schrijft De Telegraaf.

Volgens Ben en William de Groot, broers en directieleden van het bedrijf, is de spanning groot. Zij kregen in het najaar van 2019, na de vondst van een grote partij cocaïne in een container bananen, een sms'je van een onbekend nummer, waarin ze aansprakelijk werden gesteld voor "het verlies van onze handel". "Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. Wij weten inmiddels veel over jullie familie", zo geeft de krant het bericht weer.

Willekeurige werknemer zou worden geliquideerd

Als ze niet binnen drie dagen zouden betalen, zou een willekeurige medewerker van het bedrijf worden geliquideerd, stond in het berichtje. "William dacht eerst nog dat het om een grap ging", zegt advocaat Taco van der Dussen in de krant, "maar we realiseerden ons al snel dat het serieus moest zijn".

In het onderzoek werd nog een blunder gemaakt door het Openbaar Ministerie. De volledige lijst met werknemers van de fruitimporteur was in het dossier beland. "Ik heb snel alle advocaten benaderd om de lijst te verwijderen", zegt Van der Dussen. "Eén verdachte weigerde de lijst echter terug te geven." Het gevolg is dat de angst onder werknemers groot is.

'Expertise uit hele land ingezet'

De afgelopen twee jaar werden op verschillende plekken in het land zeker vijftien keer huizen beschoten, branden gesticht en explosieven neergelegd bij huizen van werknemers. Districtschef Aart Garssen van de politie Oost-Nederland zegt tegen De Telegraaf dat de operatie veel capaciteit kost.

Er zijn volgens hem wel een aantal belangrijke aanhoudingen verricht, maar de grootschalige inzet gaat ten koste van andere zaken. "Nieuwe incidenten kunnen we helaas nog steeds niet volledig uitsluiten."

Hij noemt het "waanzin en verschrikkelijk" dat zo veel onschuldige mensen doelwit zijn van de afpersing. Hij zegt dat alles uit de kast wordt getrokken als het gaat om de beveiliging van het personeel. "We zetten capaciteit en expertise uit het hele land in. En dan nog kunnen we niet de veiligheid van iedereen garanderen. Het is vervelend om te zeggen, maar wel eerlijk."