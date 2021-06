Parachutisten omgekomen bij vliegtuigongeluk in Rusland

Bij een vliegtuigcrash in het zuidoosten van Rusland zijn zeven parachutisten en de twee piloten van het toestel om het leven gekomen. Zeker dertien mensen zijn gewond geraakt.

Het tweemotorige toestel stortte neer in een bosrijk gebied in de Siberische regio Kemerovo, niet ver van het vliegveld van Tanaj. Volgens lokale autoriteiten zond de bemanning een noodsignaal uit over een uitgevallen motor voor het toestel neerstortte.

Zowel beroeps als amateurs maken gebruik van het parachutecentrum op het vliegveld. Alle overige voor vandaag geplande sprongen zijn geannuleerd.