Maniche, de beul van Oranje, kijkt terug: 'Zal duel in Nürnberg nooit vergeten'

Terwijl de televisiekijker in de herhaling ziet hoe Jaap Stam een voorzet van Cristiano Ronaldo tot hoekschop verwerkt, klinkt ineens een enorm gejuich in Estádio José Alvalade. Wanneer de herhaling is afgelopen, blijkt waarom.

In de zogenaamde 'Slag om Nürnberg' , nog altijd het WK-duel met de meeste kaarten (zestien geel en vier rood), is het zijn doelpunt waardoor Nederland de mondiale titelstrijd al vroegtijdig moet verlaten. Weer die verrekte Maniche...

Net buiten de linkerhoek van het zestienmetergebied neemt de middenvelder de zilverzwarte bal aan. Zonder te aarzelen krult hij 'm vervolgens met rechts over de 1,97 meter lange Van der Sar. Het is een van de mooiste EK-treffers uit de Portugese voetbalgeschiedenis.

"Op 30 juni 2004 vond in Portugal een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van het nationale team plaats. De halve finale, in mijn Lissabon, tegen het machtige Oranje. We scoorden dankzij Cristiano Ronaldo al vroeg in de wedstrijd en in de 59ste minuut was daar mijn moment. Ik schoot vanaf de rand van het strafschopgebied. Met veel kracht probeerde ik de bal in de verre hoek te plaatsen."

"Tot op de dag van vandaag voel ik zo veel emotie als ik terugdenk aan Euro 2004 in eigen land. Naar het officiële lied van destijds, Forza van Nelly Furtado, kan ik nog altijd lastig luisteren. Het was een prachtig toernooi, maar we verloren de finale van de Grieken."

"De wedstrijd in Nürnberg in de achtste finales zal ik ook nooit vergeten. Een van de meest opwindende die ik speelde in het shirt van Portugal. In die wedstrijd waren we echt een team. Een team dat voor elkaar wilde vechten. Letterlijk en figuurlijk."

"Jorge Andrade bedankt me nog altijd. Hij maakte kort na mijn 2-0 een eigen doelpunt, waardoor Nederland terugkwam in de wedstrijd. Maar mijn goal bleek na negentig minuten de winnende."

"Met dat doelpunt schreef ik geschiedenis. Het was een onvergetelijk moment. Vooral vanwege de waarde die het had voor het team, ons nationale voetbal en het land zelf. Een geweldige goal tegen een geweldige tegenstander."

Hij speelde buiten Portugal voor clubs als Chelsea, Atlético Madrid en Internazionale. Na meer dan vijfhonderd duels in vijftien jaar stopte Maniche in 2011 met voetballen. Tegenwoordig is hij analist op tv, ambassadeur van de FIFA en de UEFA en heeft hij zijn eigen wijn.

Maniche groeide op in een probleemwijk in Lissabon en is een van de weinige Portugezen die voor 'de grote drie', Benfica, FC Porto en Sporting Lissabon, heeft gespeeld.

Maniche (Lissabon, 11 november 1997) werd in zijn jeugd vanwege uiterlijke gelijkenis vernoemd naar de Deense spits Michael Manniche, die ooit werd afgetest door Haarlem, maar in de jaren tachtig furore maakte bij Benfica.

"We wisten dat de wedstrijd tegen Nederland lastig zou worden. Misschien wel de moeilijkste op weg naar een eventuele finale. Jullie hadden spelers als Arjen Robben en Robin van Persie. En jullie wilden natuurlijk wraak nemen voor die nederlaag in 2004."

"En we werden enorm gemotiveerd door onze coach Luiz Felipe Scolari. In twee dagen wist hij ons perfect voor te bereiden. Hij liet de zwakke punten van Nederland zien, maar bereidde ons ook voor op tegenslagen."

Hij kon als geen ander motiveren en speelde in op onze nationale trots. Hij zei: 'Spelen in het Portugese shirt is alsof je door je land wordt opgeroepen om te vechten in een strijd. Vandaag staat ons een grote strijd te wachten. We trappen niet in het Nederlandse spel en moeten slim zijn om Portugal de zege te brengen'."

"Vlak voordat we de kleedkamer verlieten, kwamen we samen in een cirkel staan en omhelsden we elkaar. Figo, de aanvoerder, schreeuwde samen met de ervaren spits Pauleta naar de rest: 'Wat willen we?!' Toen klonk er: 'Winnen, winnen, Portugal, Portugal!' En daar gingen we."