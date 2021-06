Wie treft Oranje in achtste finales? Spanje, Kroatië of Duitsland wellicht?

Nu Oranje zeker is van de tweede ronde op het Europees kampioenschap is de vraag gerechtvaardigd wie de tegenstander wordt in Boedapest. Die vraag is nu niet heel eenvoudig te beantwoorden. De Europese voetbalbond heeft voor de bepaling van de wedstrijden in de achtste finales een prachtig letterschema gemaakt, dat na de laatste groepswedstrijden ingevuld kan worden.

Oranje is als winnaar van groep C al zeker van de achtste finales op het EK. Nederland treft daarin de nummer drie uit groep D, E of F. De EK-loting in december 2019 bepaalde immers dat de winnaars van groep B, C, E en F een van de vier beste nummers drie ontmoeten in de achtste finales.