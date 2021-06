Argentinië nipt langs Uruguay, in Stoke geboren Brereton helpt Chili aan zege

Argentinië heeft na de 1-1 tegen Chili z'n tweede wedstrijd op de Copa América wel gewonnen. Uruguay, dat iets vaker de bal had maar tot geen enkel schot op doel wist te komen, werd met 1-0 verslagen.

Guido Rodríguez van Betis Sevilla kopte de Argentijnen in het Mané Garrincha-stadion in Brasilia al in de twaalfde minuut naar een voorsprong. De voorzet voor de eerste treffer van de elfvoudig international kwam van de voet van Lionel Messi.

Argentinië gaat door de overwinning met vier punten aan kop in poule A van vijf landen - Paraguay hoefde vrijdag niet in actie te komen - maar moet die positie wel delen met Chili dat met 1-0 van Bolivia won. De nummers één tot met vier plaatsen zich voor de kwartfinales.

Van Stoke naar La Roja

Het enige doelpunt in het duel tussen Chili en Bolivia kwam op naam van de 22-jarige Ben Brereton, wiens wieg in het Engelse Stoke-on-Trent stond en die ook voor Engeland Onder 19 heeft gespeeld. Dankzij zijn Chileense moeder kon hij de switch maken naar 'La Roja', waarvoor hij afgelopen week in het duel met Argentinië zijn debuut maakte.