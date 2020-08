Goede vooruitzichten voor liefhebbers van warm zomerweer

Nederland kan in augustus warm zomerweer verwachten. In juli was het één graad kouder dan normaal, maar deze maand zal dat niet het geval zijn. "De start is nog wat koel en wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het droog en vanaf woensdag gaan ook de remmen los wat temperatuur betreft", zegt weerman Marco Verhoef.

De 25 graden wordt al snel bereikt en donderdag kan het lokaal dertig worden. Vrijdag worden er op veel plaatsen in ons land tropische temperaturen verwacht.

Het KNMI spreekt van een "overgang naar zonnig en zeer warm zomerweer". Komend weekend kan het in het zuiden 35 graden worden. Daarna is er volgens het meteorologisch instituut ook een grote kans op meer warm zomerweer.

'Stabiel weer'

Ook Verhoef denkt dat het droge en zonnige weer nog wel even aanhoudt, al is het nog wat onzeker of dat samen blijft gaan met tropische temperaturen. "Een hogedrukgebied zorgt voor het stabiele weer, maar mogelijk lekt er wat minder warme lucht omheen." Die koudere lucht zou ervoor kunnen zorgen dat de temperatuur onder de dertig graden zakt.

De vooruitzichten van het KNMI voor de lange termijn lopen tot zondag 16 augustus. Richting het einde van die periode is er meer kans op "een minder warm weertype", meldt het instituut. Ook is er dan kans op regen en onweer.