Het is oorlog in Tigray en niemand mag het zien

De kans is groot dat je van de grootste humanitaire ramp van dit moment nog amper hebt gehoord.

In het noorden van Ethiopië wordt gevochten, gemoord, geplunderd en verkracht. Premier Abiy Ahmed - die in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede won - strijdt er sinds november met zijn leger tegen rebellen. Soldaten houden sindsdien bijna alles en iedereen tegen die het gebied in wil.

Bewoners van deze regio, Tigray, hebben daardoor nauwelijks te eten. De Verenigde Naties noemen het de ernstigste hongersnood ter wereld.

Onze correspondent Elles van Gelder probeerde Tigray toch binnen te komen, samen met haar cameraman. In deze video zie je hoe ver ze komen én leer je hoe het kan dat juist een Nobelprijswinnaar deze strijd zo kon laten escaleren: