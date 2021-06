Aartsconservatieve opperrechter wint Iraanse verkiezingen

In Iran heeft de zeer conservatieve opperrechter Ebrahim Raisi zoals verwacht de presidentsverkiezingen gewonnen, meldt de staatstelevisie. Zijn concurrenten, de oud-topman van de centrale bank Abdolnasser Hemmati en voormalig commandant van de Revolutionaire Garde Mohsen Rezaei, hebben hun verlies toegegeven.

"Ik hoop dat uw regering, onder leiding van de opperste leider ayatollah Ali Khamenei, ons land rust en welvaart brengt", schrijft de gematigde Hemmati in een brief. Afzwaaiend president Rohani zinspeelde eerder op de dag in een televisietoespraak op een overwinning van Raisi. "Omdat er nog geen officiële uitslag is, stel ik mijn officiële felicitatie uit. Maar het is duidelijk wie de meeste stemmen heeft gekregen."

Raisi, een trouwe bondgenoot van geestelijk leider Khamenei, is een omstreden figuur. Hij wordt door mensenrechtenorganisaties medeverantwoordelijk gehouden voor de executies van duizenden politieke gevangenen in 1988. Hij was lid van de zogenoemde 'commissie des doods', waarin hij met drie andere rechters bepaalde wie geëxecuteerd moest worden.

Waarschijnlijk lage opkomst

Meer dan 28 miljoen van de 59 miljoen stemgerechtigde Iraniërs zijn naar de stembus gegaan. Dat is veel minder dan de ruim 41 miljoen die in 2017 nog hun stem uitbrachten. Peilingen voorafgaand aan de verkiezingsdag wezen al uit dat de opkomst erg laag zou zijn.

Dat heeft er onder meer mee te maken dat de presidentskandidaten streng gemodereerd worden door de zogenoemde Raad der Hoeders van de Grondwet. Khamenei heeft veel invloed op de samenstelling van die raad en dus ook op de gekozen kandidaten. Van de bijna zeshonderd aanmeldingen mochten maar zeven mensen zich uiteindelijk verkiesbaar stellen.