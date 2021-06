Amerikaanse kogelstoter Crouser verbetert 31 jaar oud wereldrecord

De Amerikaanse kogelstoter Ryan Crouser heeft bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen het stokoude wereldrecord verbeterd. Hij stootte de kogel in Eugene (Oregon) 23,37 meter ver en dat was maar liefst 25 centimeter verder dan zijn landgenoot Randy Barnes in 1990 deed.

De 28-jarige Crouser veroverde in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud met een worp van 22,52 meter. De Amerikaan moest de wereldtitel in 2019 aan zijn landgenoot Joe Kovacs laten. Die gooide in Doha een centimeter verder.

Crouser had in januari al het wereldrecord indoor van Barnes afgepakt door tijdens een wedstrijd in Arkansas tot 22,82 meter te komen.