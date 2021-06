Wekdienst 19/6: Inspraakprocedure over Feyenoord City • NK wielrennen voor vrouwen

Mar eerst het weer: In de ochtend overwegend veel bewolking en lokaal een lichte bui. Op de meeste plaatsen echter droog en geleidelijk steeds meer zon. Met 18 tot 27 graden is het een stuk minder warm.

Goedemorgen! Op het stadhuis van Rotterdam mogen voor- en tegenstanders van een nieuw stadioncomplex - Feyenoord City - zich uitspreken. En bij het Leidseplein in Amsterdam opent een nieuw museum over Rembrandt.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De inspraakprocedure voor Feyenoord-supporters begint over de plannen voor een nieuw stadioncomplex, Feyenoord City. Mensen die voor of juist tegen de plannen zijn mogen op het stadhuis van Rotterdam van zich laten horen. De inspraak was eerder uitgesteld na bedreigingen aan het adres van gemeenteraadsleden en de architect.

Bij het Leidseplein in Amsterdam gaat een nieuw Rembrandtmuseum open. Wie het museum bezoekt, komt op visite bij de kunstenaar in zijn laatste huis en atelier aan de Rozengracht. Met digitale technieken worden de schilder en zijn geliefde Hendrickje tot leven gewekt.

Het NK wielrennen voor vrouwen wordt verreden. Dat gebeurt op de VAM-berg bij Wijster in Drenthe en is vanaf 12.00 uur live te volgen op NPO1, op NOS.nl en in de NOS-app.

Het EK voetbal gaat verder met drie wedstrijden. In de middag treffen Hongarije en Frankrijk elkaar, 's avonds speelt Portugal tegen Duitsland en neemt Spanje het op tegen Polen.

Wat heb je gemist?

De zware onweersbuien die afgelopen dag over Nederland trokken, hebben op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. In het Utrechtse Leersum vielen negen gewonden en ontstonden er gaslekken. Ook op andere plekken leidden windstoten en hagel tot omgewaaide bomen, afgewaaide dakbedekking en ondergelopen straten. In Tiel waaide een hijskraan om, daarbij raakte een persoon gewond.

Op een andere plek in Gelderland waaide vier hoogspanningsmasten om. In het ziekenhuis in Alkmaar moest de eerste hulp dicht vanwege wateroverlast.

Bekijk hier hoe het noodweer van gisteravond over Nederland trok: