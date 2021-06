Lewandowski heeft 'een tandje bijgeschakeld', maar swingt nog niet op EK

Robert Lewandowski baalt van een gemiste kans in het EK-duel met Slowakije - ProShots

Het is nog geen gelukkige combinatie: Robert Lewandowski en eindtoernooien. Tijdens EK's en WK's is de Pool regelmatig geen schim van de superspits die bij Bayern München het ene na het andere doelpunt maakt. Afgelopen maandag, na het verloren duel tegen Slowakije (1-2), oordeelde de Poolse krant Gazeta Wyborcza zelfs dat Lewandowski een van de zwakste spelers op het veld was geweest. "Het was fijn geweest als ik meer ballen en mogelijkheden had gekregen", luidde diens eigen commentaar. "Aan de andere kant moet ik me aan de situatie aanpassen. Dit is een EK, daar krijg je niet zoveel kansen." Bliksemafleiders In twaalf wedstrijden op EK's en WK's scoorde Lewandowski tot dusver twee keer. Het is een schril contrast met zijn productiviteit bij Bayern. Waar hij in München gemiddeld 0,89 doelpunten per wedstrijd maakt, vindt Lewandowski in het shirt van Polen gemiddeld 0,55 keer per duel het doel. "Bij Bayern is Lewandowski natuurlijk onderdeel van een uitstekende ploeg, terwijl hij het bij Polen vooral zelf moet doen", zegt voormalig topspits Roy Makaay, die bij Bayern München tussen 2003 en 2007 de doelpunten aaneenreeg.

Lewandowski poseert met de trofee voor de topscorer van de Bundesliga - ProShots

Makaay: "Er zitten bij Bayern zoveel vastigheden en automatismen in de ploeg, dat is lekker voetballen. Als je Serge Gnabry, Leroy Sané en Thomas Müller naast je hebt lopen... Zij kunnen allemaal een goal maken en dat zijn dus tegelijkertijd allemaal bliksemafleiders voor Lewandowski." 'Tandje bijgeschakeld' In het voorbije seizoen schoot Lewandowski met 41 treffers in 29 competitiewedstrijden het legendarische Bundesliga-record van Gerd Müller (40 doelpunten in het seizoen 1971/1972) uit de boeken. Ook Makaay was onder de indruk. "Het lijkt wel alsof hij elk jaar beter wordt", zegt hij over de 32-jarige Pool. "Hij is al een tijdlang met afstand de beste nummer negen ter wereld, maar het lijkt erop dat hij afgelopen seizoen nog een tandje bij heeft geschakeld."

Polen speelt vanavond tegen Spanje het tweede groepsduel op dit EK. De wedstrijd in Sevilla begint om 21.00 uur en is live te volgen op NPO 1, NOS.nl, de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Lewandowski is, wat Makaay betreft, bovenal een pragmatische spits. "Het hoeft allemaal niet per se mooi bij hem. Natuurlijk zal hij het niet nalaten als hij kan scoren met een stiftje, maar hij is ook tevreden met een intikker. Heel zakelijk." "Hij is daarnaast een heel complete speler", vervolgt Makaay. "Hij is balvast, een uitstekend aanspeelpunt en pakt, naast al die doelpunten, meestal nog een hoop assists mee." Toetje eerst Zelf zegt Lewandowski dat hij de basis voor zijn ongekende productiviteit van de afgelopen seizoenen ongeveer tien jaar geleden heeft gelegd. Dat was het moment waarop hij zich, bijna tot in het extreme, toelegde op het verbeteren van zijn fysieke gesteldheid. Lewandowski, die in 2017 een academische graad in lichamelijke opvoeding behaalde, gooide samen met zijn vrouw Anna, een voormalig karatekampioene en voedingsdeskundige, zijn eetpatroon om.

Lewandowski blinkt ook uit door z'n indrukwekkende fysiek - ProShots